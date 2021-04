COVID-19: le gouvernement du Québec demande la fermeture de lieux publics

Le sort réservé aux restaurants est plus nuancé. Les propriétaires devront accepter de fonctionner à 50 % de leur capacité. Ainsi, une table sur deux devra rester vide, toujours dans le but d’éviter toute transmission du virus, réputé très contagieux.

On compte aussi 1480 personnes qui ont subi le test et attendent le résultat.

La longue liste des lieux de rassemblement condamnés à fermer leurs portes temporairement n’inclut pas les centres commerciaux, ni l’ensemble des commerces, pour l’instant du moins. Les entreprises ne sont pas visées non plus, ni les tours à bureaux.

Le premier ministre a reformulé sa demande aux Québécois de rester à domicile, surtout les personnes âgées de 70 ans et plus, de favoriser le télétravail, et «de limiter les sorties» au strict minimum.

De plus, pour dépanner les autres parents, Québec ouvre des services de garde temporaires, jusqu’au 27 mars, dans 400 écoles, pour les jeunes de 4 à 13 ans. On pourrait accueillir au total 60 000 enfants, de 7 h. à 18 h. Les parents devront d’abord remplir un formulaire en ligne sur le site Québec.ca/coronavirus pour savoir où aller.

M. Legault a aussi tenu dimanche une série de rencontres avec les acteurs du milieu de la santé (CSQ, FIQ, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Fonds de solidarité FTQ et CSN), de même qu’avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Diane Francoeur, et le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le Dr Louis Godin.