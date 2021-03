COVID-19: le gouvernement doit clarifier son code de couleurs, selon l'opposition

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

Quels sont les critères qui font que l’on passe du jaune au orange, par exemple, et concrètement, qu’est-ce que ce changement de couleur va entraîner pour les Québécois?

«À l’heure actuelle, le code de couleurs est tout sauf clair», a déclaré la porte-parole libérale en santé, Marie Montpetit, qui exhorte le gouvernement à être plus transparent.

Les libéraux reprochent au gouvernement Legault d’être incapable d’anticiper, et plus précisément d’avoir mal organisé le dépistage, notamment pour les écoliers, les enseignants et leurs familles.