COVID-19: fermetures temporaires chez de grandes chaînes de magasins

C’est notamment le cas pour les chaînes La Baie, Simons, IKEA, L’Oréal Canada et Reitmans; cette dernière possède quelques autres enseignes dont Penningtons et Addition Elle.

Chez Walmart Canada, les magasins restent aussi ouverts. Le président et chef de la direction, Haio Barbeito, affirme que le détaillant fait de son mieux pour stocker les magasins le plus rapidement possible avec les produits que les clients recherchent actuellement, notamment du désinfectant pour les mains, des produits de papier, des produits de nettoyage et des denrées non périssables.