COVID-19: des expertes réclament des consignes plus claires pour les jeunes

Deux expertes en neurosciences soutiennent que les autorités devraient s’adresser aux jeunes en reconnaissant que ceux-ci adoptent possiblement des comportements risqués et en donnant des instructions plus claires sur la façon dont ils peuvent se conformer aux règles de distanciation physique.

«Mais chez les jeunes et les étudiants, en particulier, ils se définissent par leur socialisation, souligne-t-elle. La pandémie et le fait de devoir socialiser dans de plus petites bulles sociales va vraiment à l’encontre de cette envie biologique et sociologique d’être avec leurs pairs.»