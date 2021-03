COVID-19: la plus faible hausse de cas depuis la fin mars

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

MONTRÉAL — Le Québec a signalé 419 nouveaux cas de la COVID-19 samedi, la plus faible hausse quotidienne depuis la fin mars.

Ce chiffre comprend toutefois les morts et les 16 070 guérisons recensées à ce jour. On dénombrait en fait 30 142 cas encore actifs en date de vendredi.

On ajoutait 385 infections confirmées dans la région de Montréal, pour un total de 25 223. Le nombre de cas a légèrement progressé pour s’établir à 5387 dans la région de Laval et à 6835 en Montérégie.

Au Canada

«J’insiste toutefois qu’il est très important que vous ne manquiez pas de recevoir sans tarder des soins médicaux pour prévenir et traiter des problèmes de santé. Vos professionnels de la santé sont là et font chaque jour des efforts pour veiller à ce que vous puissiez obtenir des soins en toute sécurité.»

Il y a eu plus de 1 631 000 tests administrés au Canada jusqu’à maintenant, dont quelque 22 300 par jour dans la dernière semaine. Environ 5 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 90 177 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 7073 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 50 651 cas au Québec, dont 4439 décès; 27 533 cas en Ontario, dont 2247 décès; 6979 cas en Alberta, dont 143 décès; 2573 cas en Colombie-Britannique, dont 164 décès; 1056 cas en Nouvelle-Écosse, dont 60 décès; 645 cas en Saskatchewan, dont 10 décès; 294 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont 255 guéris et trois décès; 129 cas au

Nouveau-Brunswick, dont 120 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.