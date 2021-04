Erin O'Toole atteint de la COVID-19, Legault devra subir un test

Selon le communiqué du parti, le politicien de 47 ans se porte bien. Il s’est dit soulagé que son épouse et leurs deux enfants aient obtenu des résultats négatifs. Erin O’Toole va demeurer en isolement.

«M. O’Toole ayant testé positif à la COVID-19, je vais, par précaution, passer un test de dépistage et m’isoler à la maison. Personne n’est à l’abri de la contagion. Faites attention à vous», pouvait-on lire sur le compte Twitter de M. Legault en soirée.

Le premier ministre se trouvait à Ottawa, vendredi, où il rencontrait ses homologues de l’Ontario, de l’Alberta et du Manitoba, soit Doug Ford, Jason Kenney et Brian Pallister.

On apprenait d’ailleurs, plus tôt vendredi, qu’un employé du parti ayant participé à la visite avait reçu un diagnostic positif et qu’on avait omis de retracer toutes les personnes qui auraient pu se trouver à proximité de cet individu.