COVID-19: des entreprises plus touchées que d'autres, selon les régions

Les entreprises des régions de l’Estrie, de Lanaudière et du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été les plus durement touchées par les impacts liés au confinement et autres mesures pour faire face à la pandémie de COVID-19 , selon une étude dont les résultats ont été dévoilés dimanche par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Ce sondage laisse aussi entendre que les régions métropolitaines de Montréal et Laval, où l’on a recensé le plus fort taux d’habitants contaminés par le nouveau coronavirus dans la province, semblent moins ressentir les effets économiques de la COVID-19.

Selon les répondants de cette enquête, 54% des entreprises ont connu une baisse de plus de la moitié du niveau de leurs activités de production ou de prestations de services; 45% des entreprises québécoises ont subi une baisse de revenus de plus de 50% et 57% des entreprises sondées ont connu une forte diminution du nombre de contrats et de commandes.