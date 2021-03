COVID-19: les Canadiens du Diamond Princess sont arrivés au Canada

BASE MILITAIRE DE TRENTON, Ont. — Un avion transportant 129 Canadiens et leurs proches qui ont passé des semaines confinés dans leur cabine à bord du navire de croisière “Diamond Princess” au Japon a atterri en Ontario dans la nuit de vendredi.

L’avion nolisé pour les rapatrier au Canada s’est posé peu après 2 h à la base des Forces armées canadiennes de Trenton, dans le sud de l’Ontario. Les passagers subiront un examen médical plus approfondi avant d’être soumis à deux autres semaines d’isolement au complexe hôtelier Centre Nav à Cornwall, en Ontario, où ils seront surveillés pour détecter tout signe potentiel du COVID-19.

Plus de 630 occupants du paquebot, dont 47 Canadiens, ont été infectés par le COVID-19, ce qui fait du navire le site de la plus importante éclosion de COVID-19 à l’extérieur de la Chine continentale, où le virus est apparu. Plus de la moitié des cas confirmés du coronavirus à l’extérieur de la Chine ont ainsi été recensés sur le “Diamond Princess”.