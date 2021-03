Québec déplore 70 autres décès liés à la COVID-19

On rapportait mardi 614 infections de plus que lundi, pour un total de 48 598 cas.

Vingt-deux personnes de moins étaient hospitalisées, soit 1222, mais on comptait deux patients de plus aux soins intensifs, soit 181.

Deux cent vingt cas de plus avaient été détectés à Montréal. On rapporte maintenant 24 388 infections dans la métropole.

Les autres développements de la journée

L’Ontario signale mardi 287 nouveaux cas de COVID-19 et 21 décès de plus. C’est la première fois en plus de deux semaines que le nombre de nouveaux cas est inférieur à 300. Lors de chacun des cinq jours précédents, il y a eu plus de 400 nouveaux cas. Il y a maintenant 26 191 cas en Ontario, une augmentation de 1,1 % par rapport à la veille. Cela représente le taux de croissance le plus faible depuis le début du mois de mars.