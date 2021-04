COVID-19: un premier décès au Canada

ktsimage via Getty Images

Il avait plus de 80 ans.

“C’est toujours horrible de prévoir des décès, mais (...) il y a des populations qui sont extrêmement vulnérables”, s’est désolée la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, en rappelant, une fois de plus, les précautions à prendre pour éviter la propagation du virus.

On recense 79 cas confirmés et présumés de COVID-19 au pays, soit 35 en Ontario, 32 en Colombie-Britannique, cinq au Québec et sept en Alberta.