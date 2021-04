COVID-19: la CSQ demande le retrait préventif des enseignantes enceintes

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

MONTRÉAL — La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) exhorte le gouvernement à faire fi de la pénurie d’enseignants et à retirer immédiatement des écoles les enseignantes enceintes pour les protéger des risques liés à la COVID-19 .

La centrale syndicale s’inquiète de la publication de deux nouvelles études des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, qui font état de risques de naissance prématurée et d’admission en néonatalogie pour les bébés de femmes infectées par le virus.

Selon la CSQ, il est maintenant temps de réagir et de retirer des écoles les femmes enceintes, peu importe l’avancée de leur grossesse.

Une «clientèle vulnérable»

Selon les données actuelles, parmi les femmes qui ont contracté la maladie au troisième trimestre, beaucoup ont dû donner naissance par césarienne, et une bonne proportion d’entre elles l’a fait avant terme.

Chez les nouveau-nés infectés, ils seraient plus fréquemment admis aux soins intensifs et auraient davantage de problèmes de détresse respiratoire et de pneumonie.