WestJet mettra en disponibilité des vols pour ramener les Canadiens coincés à l’étranger

Stefonlinton via Getty Images

La crise de la COVID-19 a incité le transporteur aérien canadien WestJet à annoncer lundi la suspension pour une période de 30 jours de toutes les opérations commerciales de ses vols internationaux et transfrontaliers à compter de dimanche prochain, le 22 mars, à 23h59.

Pour les 30 jours qui suivront, les billets des vols internationaux et transfrontaliers ne sont déjà plus en vente. Et à compter de mercredi qui vient, à 23h59, les ventes de billets seront suspendues pour ces vols à l’horaire jusqu’au 22 mars à 23h59.