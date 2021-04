COVID-19: Trump évoque une fin possible de la pandémie en juillet ou août

Win McNamee via Getty Images

Win McNamee via Getty Images

Donald Trump a appelé lundi les Américains à éviter tout rassemblement de plus de 10 personnes afin de tenter de contenir l’épidémie de nouveau coronavirus, qui pourrait selon lui prendre fin en juillet ou en août aux Etats-Unis.

“Mon administration recommande que tous les Américains, y compris les plus jeunes et en bonne santé (...) évitent les regroupements de plus de 10 personnes”, a déclaré le président des États-Unis lors d’une conférence de presse depuis la Maison-Blanche.