François Legault tient mordicus au projet de loi 61

Le projet de loi, déposé mercredi dernier, vise à prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’à ce que le gouvernement y mette fin et accélérer 202 projets d’infrastructures dans le but de relancer l’économie.

«Les Québécois souhaitent qu’on travaille ensemble, a-t-il lancé comme message aux trois partis de l’opposition. Si c’est nécessaire de la (session parlementaire) prolonger pour être capable d’adopter ce projet loi, on est prêt à le faire. On a ce devoir pour le bien de l’ensemble des Québécois.»

État de la situation

Soixante-trois infections s’étaient ajoutées dans la région de Montréal, pour un total de 26 351; on en avait ajouté 83 entre dimanche et lundi. On comptait 5617 cas à Laval et 7385 en Montérégie, des hausses respectives de 12 et 36 cas.