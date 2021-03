Déconfinement: François Legault lance un avertissement aux Québécois

Un virus «malicieux»

«Il (le virus) rentre chez vous et vous ne le savez pas. Je ne veux pas faire peur, mais je veux que vous soyez conscient. On veut éviter que ça se répète dans d’autres types de milieu. Vous pourriez être un décès malheureux de plus», a-t-il fait valoir.

État de la situation

On a recensé 570 nouvelles infections entre lundi et mardi, soit la hausse quotidienne la plus faible depuis le 11 avril. On compte maintenant 44 197 cas dans la province.