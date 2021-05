Pas de réouverture de Montréal si les conditions ne sont pas remplies

Jacques Boissinot/La Presse canadienne François Legault (droite) surveillera la situation à Montréal et pourrait reporter la réouverture des écoles et des commerces.

Le premier ministre François Legault a indiqué que le déconfinement du Québec, et plus particulièrement celui de la région métropolitaine, se fera seulement si la situation est «sous contrôle», a-t-il prévenu lors de la conférence de presse du gouvernement, jeudi.

«Le go va être donné seulement si toutes les conditions sont remplies», a-t-il dit en faisant référence à la réouverture des écoles et des entreprises qui est prévue au cours des prochaines semaines dans le Grand Montréal.

Il a rappelé que le déconfinement ne pourra avoir lieu que si les six règles dictées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont rencontrées, soit que l’épidémie soit sous contrôle; qu’il y ait suffisamment de tests; qu’une attention particulière soit portée aux milieux vulnérables; que des mesures strictes soient mises en place en milieux de travail; qu’il n’y ait pas d’arrivée de personnes de l’extérieur; et que les communautés soient mobilisées.

Le premier ministre a par ailleurs souligné que la réouverture de certains commerces et industries n’aurait lieu qu’à compter du 11 mai dans le Grand Montréal et que le retour à l’école ne se ferait que le 19 mai, donnant ainsi 11 et 19 jours pour analyser la situation.

«Si les gens ne respectent pas les consignes, on n’y arrivera pas et on va rester confinés.» - François Legault

Avant la conférence de presse, M. Legault a écrit sur Facebook que si la situation ne s’améliore pas dans la région de Montréal, il n’hésitera pas «une seconde à repousser l’ouverture prévue».

«Pour retrouver une vie plus normale, il faut que la situation soit sous contrôle. Si les gens ne respectent pas les consignes, on n’y arrivera pas et on va rester confinés», a-t-il ajouté.

M. Legault a affirmé que la situation est préoccupante dans Montréal-Nord, qui fait face à une importante éclosion de la COVID-19. Il a indiqué que des responsables de la santé publique sont dépêchés dans l’arrondissement et que les autorités veulent hausser considérablement la capacité de test de dépistage.

Le premier ministre a aussi confirmé que trois hôpitaux montréalais – Maisonneuve-Rosemont, Lakeshore et Douglas – sont aux prises avec une éclosion de la COVID-19.

M. Legault a rappelé avec insistance que malgré le déconfinement progressif de la province, l’interdiction de rassemblements était toujours en vigueur, particulièrement dans la région de Montréal. «On n’en veut pas de rassemblements», a-t-il martelé.

Il a finalement tenu à rappeler l’indépendance dont jouit le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, soulignant qu’il n’avait pas d’influence indue sur lui.

«Je suis docile. Je l’écoute comme si c’était ma mère», a indiqué M. Legault.

Le bilan continuera de s’alourdir

M. Legault a annoncé que le coronavirus a fait 98 décès de plus au Québec. De ce nombre, 92 étaient des personnes vivant dans des résidences pour aînés. Le premier ministre a indiqué que 280 résidences ont au moins un cas confirmé de la COVID-19 au Québec.

Le bilan des décès continuera de s’alourdir au cours des prochaines semaines dans les CHSLD, a averti M. Legault.

Le bilan de la crise s’établit maintenant à 1859 morts.

Bilan présenté jeudi à 13h: 1859 décès (+98)

27 538 cas confirmés (+944)

1684 personnes hospitalisées (+36)

214 personnes aux soins intensifs (-8)

On compte dorénavant 27 538 cas confirmés dans la province, en hausse de 944.

Mille six cent quatre-vingt-quatre patients étaient hospitalisés, soit 36 de plus que la veille, et 214 personnes se trouvaient aux soins intensifs, un déclin de huit.

On dénombrait 13 324 infections dans la région de Montréal, soit 513 de plus que mercredi. Il y avait 3163 infections dans la région de Laval et 3230 en Montérégie.

Le nombre d’infections est passé de 392 à 387 en Chaudière-Appalaches. On compte aussi une infection de moins dans le Nord-du-Québec. Le nombre de personnes infectées a augmenté ou est demeuré inchangé dans toutes les autres régions de la province.

Avec La Presse canadienne.

