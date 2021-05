Québec évoque un déconfinement graduel pour bâtir une immunité collective

L’objectif de ce plan très graduel, a expliqué M. Legault, est de permettre aux gens moins à risque de développer des anticorps et de devenir immunisés, dans un contexte où il se pourrait qu’un vaccin ne soit pas disponible avant un an, voire deux. Le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, a évoqué que le Québec cherche à terme à ce que 65% à 80% de la population deviennent immunisée.



Selon Horacio Arruda, l’immunité collective au Québec serait hypothétiquement entre 5% et 10% en ce moment. Cette immunité collective serait probablement plus élevée à Montréal et dans les zones où il y a eu plus de cas.