Covid-19: le G7 prêt à prendre des mesures budgétaires

nito100 via Getty Images

Les pays du G7 sont prêts à “utiliser tous les outils appropriés” pour réduire l’impact économique de l’épidémie du nouveau coronavirus, et en particulier à prendre des mesures “budgétaires”, selon un communiqué publié mardi par leurs ministres des Finances et banquiers centraux.

Les banquiers centraux s’engagent de leur côté à “continuer à accomplir leurs mandats”, c’est-à-dire à “soutenir la stabilité des prix et la croissance économique tout en maintenant la résilience du système financier”.

Les ministres des Finances et banquiers centraux des pays membres du G7 ont indiqué “suivre avec attention l’épidémie de Covid-19 et ses conséquences sur les marchés et les conditions économiques”.