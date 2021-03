COVID-19: confinement d'urgence dans onze quartiers de Pékin

Au même moment, le Brésil est devenu avec 41 828 décès officiellement recensés le deuxième pays du monde le plus endeuillé par la pandémie, derrière les Etats-Unis.

Le marché a été fermé par les autorités, de même qu’un marché aux fruits de mer où s’était rendue une des personnes contaminées, pour que des opérations de désinfection et de collecte d’échantillons y soient pratiquées. Neuf écoles et jardins d’enfants des environs ont été fermés.

Et aux Etats-Unis (plus de 114 000 décès), après avoir atteint un plateau, plusieurs Etats où l’activité a redémarré dès avril enregistrent une affluence de nouveaux malades, ce qui fait craindre là aussi une deuxième vague de contaminations.

“Forte pression”

Même scénario en Afrique du Sud où le nombre de nouveaux cas a bondi de plus de 10 000 en un jour, atteignant près de 62 000 vendredi, une semaine après le relâchement du confinement.

Au total, la COVID-19 a fait plus de 426 000 morts, et infecté plus de 7,6 millions de personnes dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles.