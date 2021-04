Québec ouvre des cliniques désignées COVID-19

Pour faire face à une possible hausse du nombre de cas et pour éviter que des gens infectés par le coronavirus se présentent dans des centres médicaux avec d’autres patients, la ministre de la Santé, Danielle McCann , a annoncé lundi l’ouverture de trois cliniques désignées spécifiquement pour le COVID-19 .

Une clinique désignée COVID-19 ouvre ses portes dès lundi, à Montréal. Elle est située dans l’ancienne urgence de l’Hôtel-Dieu, près du centre-ville de Montréal, qui ne reçoit plus de patients réguliers. Elle sera ouverte sept jours sur sept, 12 heures par jour.

Enfin, la troisième sera ouverte en Montérégie lundi prochain. Cette dernière sera située dans la clinique médicale Azur, à Greenfield Park. Parce qu’il y a des patients qui consultent pour d’autres problèmes médicaux, elle sera ouverte après les heures régulières de clinique, soit à partir de 17 h et jusqu’à 21 h. Son ouverture est prévue un peu plus tard que les autres, justement pour mettre des protocoles en place afin d’éviter toute contamination.

Le bilan québécois est maintenant de quatre cas confirmés et d’un cas probable, à la suite d’un nouveau bilan annoncé en soirée. Il y a au-delà de 300 personnes qui ont été sous investigation dans la province.

D’avoir prévu de telles cliniques qui limitent les contacts entre des personnes potentiellement infectées et des patients âgés ou vulnérables est une «sage mesure», a commenté lundi la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu.

Les personnes qui croient être infectées par ce type de coronavirus doivent d’abord appeler le service Info-Santé 811. Une infirmière évaluera la situation et prendra un rendez-vous dans une clinique désignée COVID-19, si nécessaire.

Sur place, le test pour détecter le COVID-19 pourra être fait. Les personnes seront ensuite dirigées vers les hôpitaux désignés si leur état nécessite une hospitalisation - à Montréal, l’hôpital général juif et l’hôpital Sainte-Justine, à Québec, le Centre hospitalier universitaire de l’Université Laval ainsi que l’Institut de cardiologie et de pneumologie - ou encore seront retournées chez elle. Celles qui peuvent rentrer à la maison seront contactées pour être informées du résultat de leur test et pour un suivi médical approprié.