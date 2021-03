Les cliniques de dépistage de Montréal ont été informées et sont prêtes à admettre des personnes qui doivent être testées, a précisé la docteure Drouin. Pour obtenir la liste des cliniques, on peut consulter le site santemontreal.ca/coronavirus ou communiquer avec le 514-644-4545, du lundi au vendredi, entre 8 h et 18 h. On rappelle par ailleurs que la confidentialité est préservée lors des enquêtes, notamment lorsque les contacts étroits sont avisés par la santé publique.