Bryan Adams accusé de racisme pour des messages sur la COVID-19

MISE À JOUR: Bryan Adams a présenté des excuses sur Instagram , ce mardi 12 mai, à tous ceux qu’il aurait pu offenser : «Je voulais seulement dénoncer la cruauté animal dans les marchés d’animaux vivants, d’où pourrait provenir le virus, et faire la promotion du véganisme».

Le chanteur canadien Bryan Adams a été accusé de racisme et de désinformation pour un message à propos de la COVID-19 partagé sur les réseaux sociaux, lundi.

«Ce soir devait être le début d’une série de concerts au Royal Albert Hall, mais grâce à l’est* de consommation de chauve-souris, aux marchés d’animaux vivants et aux bâtards égoïstes créateurs de virus, le monde entier est maintenant sur pause, sans mentionner les milliers de personnes qui ont souffert ou sont mortes du virus. Mon message aux responsables, autre que merci beaucoup, est devenez végans», a déclaré le principal intéressé.

«Les gens se tournent vers les personnalités publiques. Il [Bryan Adams] est considéré comme une idole par plusieurs. Il justifie le racisme et la haine envers les Chinois. C’est tellement irresponsable, et juste tellement raciste», a déclaré Amy Go, présidente du Conseil national sino-canadien pour la justice sociale, à la CBC.