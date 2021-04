COVID-19: Québec reprendra la diffusion des bilans quotidiens

Radoslav Zilinsky via Getty Images

Plus tôt cette semaine, le ministère de la Santé y était allé d’une annonce qui avait de quoi déplaire à plusieurs observateurs en cette période de pandémie. Ainsi, les bilans ne seraient plus disponibles chaque jour, et il faudrait plutôt attendre chaque jeudi pour obtenir les chiffres afin de juger de l’évolution de la situation. Pourtant, encore cette semaine, le Dr Horacio Arruda disait s’inquiéter d’une éventuelle deuxième vague de COVID-19.