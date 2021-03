Des 74 décès recensés mercredi, 11 étaient survenus dans les 24 dernières heures, 56 entre le 16 et le 21 décembre, cinq avant le 16 et deux à une date inconnue.

Douze personnes de plus étaient hospitalisées, pour un total de 1067, et cinq de plus l’étaient aux soins intensifs, soit 142 .

On déplorait 193 infections de plus dans la région de la Capitale-Nationale, 799 de plus à Montréal, 210 de plus à Laval et 311 de plus en Montérégie.