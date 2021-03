COVID-19: deuxième journée de suite avec plus de 180 nouveaux cas

sonreir es gratis via Getty Images

On déplorait un nouveau décès dans les 24 dernières heures, mais le total demeure à 5767 en raison du retrait d’un décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

Cent deux personnes étaient hospitalisées, soit deux de plus que la veille, mais seulement 18 l’étaient aux soins intensifs, un déclin de deux par rapport à jeudi.

On comptait 25 cas de plus sur l’île de Montréal, pour un total de 29 961. Vingt-quatre cas s’étaient ajoutés à Laval (6362) et 33 en Montérégie (9412).