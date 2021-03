COVID-19: le Québec enregistre 187 nouveaux cas

Le nombre de nouvelles infections à la COVID-19 a bondi entre mercredi et jeudi au Québec.

Le nombre d’hospitalisations a diminué de neuf, à exactement 100, et le nombre de patients aux soins intensifs est demeuré inchangé à 20.

On comptait 41 cas de plus sur l’île de Montréal, pour un total de 29 936. Seize cas s’étaient ajoutés à Laval (6338) et 31 en Montérégie (9379).