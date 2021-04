«On est dans la deuxième vague», affirme le Dr Horacio Arruda

Montréal, Québec, la Mauricie et Beauce-Appalaches pourraient passer de zones orange à zones rouges si la tendance actuelle se poursuit, donc des restrictions beaucoup plus sévères seraient imposées, semblables à un confinement.

«C'est le début d'une deuxième vague, et si ça monte, je vous le dis, ça ne sera pas drôle. Si on veut passer un Noël le plus calmement possible, il faut que les gens collaborent.»

Les règles concernant les rassemblements privés sont officiellement encore en vigueur: six personnes maximum, provenant d’un nombre d’adresses le plus limité possible, ou encore, plus de six personnes provenant de deux adresses maximum, a rappelé la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault. Cependant, le directeur de la santé publique demande encore plus de retenue.