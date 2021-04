Les policiers ont fait plus de 2000 visites dans les bars et restos en fin de semaine

Plus de 90 constats d’infraction ont été émis à la suite d’une vaste opération policière dans les bars et les restaurants, a par ailleurs rapporté Mme Guilbault, au côté du Dr Arruda.

L’objectif était de vérifier si les règles de la santé publique étaient respectées dans plus d’un millier d’établissements, et sinon, d’imposer des amendes pouvant aller jusqu’à 6000 $. Plus de 2000 visites ont finalement été effectuées.