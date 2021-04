La COVID-19 n'a fait aucune victime au Québec en 24 heures

On recense 54 835 cas confirmés dans la province, soit 69 de plus que la veille.

Le bilan était de 5750 cas à Laval et 7750 en Montérégie.

Des assouplissements

Le début de la semaine de la Fête nationale au Québec est souligné par divers assouplissements ou levées de mesures de confinement liées à la pandémie de la COVID-19, en particulier dans la grande région de Montréal. Ainsi, à compter de lundi, les rassemblements intérieurs de 50 personnes sont permis dans des lieux d’écoute telles les salles de spectacle, de théâtre, de cinéma et de cours de même que dans les arénas.

Les fonctionnaires fédéraux se préparent au retour

Les quelque 250 000 fonctionnaires fédéraux du Canada sont en train de se préparer à un éventuel retour dans leur milieu de travail, bien que plusieurs d’entre eux devraient continuer de travailler à distance pour l’instant. Les préparatifs, qui comprennent la distribution d’un guide de 30 pages, interviennent alors que les provinces continuent d’assouplir les restrictions imposées en raison de la pandémie de la COVID-19 et que davantage de Canadiens retournent à leurs bureaux et dans d’autres lieux de travail.

Les immigrants en première ligne

La contribution des immigrants aux cohortes de travailleurs canadiens qui ont été en première ligne dans les récents combats au coronavirus est importante selon ce que démontre une étude publiée lundi par Statistique Canada. L’étude révèle que lors du recensement le plus récent, celui de 2016, 36 % des aides-infirmiers, des aides-soignants et des préposés aux bénéficiaires au Canada étaient des immigrants, et que la grande majorité d’entre eux étaient des femmes.