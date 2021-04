Ainsi, à compter de lundi, les rassemblements intérieurs de 50 personnes sont permis dans des lieux d’écoute tels les salles de spectacle, de théâtre, de cinéma et de cours de même que dans les arénas. Dans ces lieux, une distance de 1,5 mètre sera suffisante entre les bulles sociales à l’intérieur des salles, mais le deux mètres devra toujours être respecté lors de l’entrée ou la sortie des salles, ainsi que dans les files d’attente.

Dans la région de Montréal, les restaurants et les lieux de culte peuvent réadmettre des gens, mais dans ces lieux privés où les risques de contamination sont jugés plus élevés par les autorités de santé publique, la distanciation de deux mètres doit être maintenue.

Les restaurants des dizaines de centres commerciaux situés sur les territoires de la communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et de la MRC de Joliette, dans Lanaudière qui ont repris leurs activités vendredi dernier peuvent rouvrir lundi.

La règle des 10 personnes provenant de trois unités familiales et respectant les deux mètres de distanciation entre les maisonnées demeure toutefois en vigueur dans les domiciles et les lieux privés intérieurs ou extérieurs.

Par ailleurs, la distanciation sociale est réduite à un mètre entre les enfants âgés de 16 ans et moins. Cette décision a été prise alors que c’est la fin des classes dans les écoles de l’extérieur de Montréal et l’ouverture des camps de jour et des camps de vacances dans toutes les régions.