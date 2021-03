Québec abandonne l'idée d'une application de notification de la COVID-19

C’est ce qu’ont annoncé mardi le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire.

Toutefois, le ministre Caire a indiqué que le gouvernement n’hésitera pas à lancer une application de traçage “si la situation évoluait de façon négative et si une deuxième vague se concrétisait”.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux a précisé qu’il y avait “un certain support de la population pour ce type de technologie”.

Cette application serait gratuite, optionnelle et fonctionnerait sans stockage des données ni géolocalisation. On inviterait la personne infectée à entrer un code unique dans son appareil mobile afin d’alerter les autres abonnés qui ont pu être en contact avec elle.

“Nous avons la responsabilité d’être prêts et de mettre à la disposition des Québécoises et des Québécois le maximum d’outils pour freiner la propagation du virus, sans faire de compromis sur la sécurité des renseignements personnels des citoyens. Advenant son déploiement, il m’apparaît important de rappeler que son utilisation serait volontaire et son fonctionnement, soumis au consentement actif de l’individu”, a souligné le ministre Caire.