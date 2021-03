COVID-19: les ados se soucient davantage des autres qu'on ne le croit

Finn Hafemann via Getty Images

MONTRÉAL — Même s’ils ont été frappés de plein fouet par un virus qui leur a souvent coûté leur emploi en plus de les priver de leurs amis, les adolescents font preuve d’un grand altruisme depuis le début de la pandémie en se souciant davantage des autres que d’eux-mêmes, démontre une nouvelle étude réalisée au CHU Sainte-Justine.

“Les adolescents et les jeunes adultes, quel que soit l’âge, avaient le sentiment que la COVID n’était pas forcément quelque chose de risqué ou dangereux pour eux”, a dit un des auteurs de l’étude, le docteur Prévost Jantchou.

″À l’inverse, ils avaient le sentiment que c’était beaucoup plus dangereux pour leurs proches, que ce soit la famille ou les amis. C’était assez constant pour les catégories d’âge, mais aussi pour les sexes.”

Les adolescents et les jeunes adultes avaient le sentiment que leur entourage était plus vulnérable au coronavirus, a-t-il précisé, et le sentiment de devoir agir pour protéger la société était vraiment fondamental chez eux.