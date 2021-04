COVID-19: à partir du 7 janvier, les voyageurs devront avoir un test négatif

Le résultat du test devra être présenté au transporteur aérien avant d’entrer dans l’avion, a précisé le gouvernement dans un communiqué diffusé en fin de journée jeudi. Cette mesure s’applique aux passagers âgés de cinq ans et plus.

Les transporteurs inquiets

Le président et chef de la direction du CNLA, Mike McNaney, a déclaré que des précisions supplémentaires étaient nécessaires concernant le format dans lequel les passagers devront présenter les résultats de leurs tests et les options qui s’offriront aux passagers si le pays dans lequel ils se trouvent n’offre pas le type de test accepté par le gouvernement canadien.

«Nous soutenons pleinement les tests et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un régime de dépistage», a souligné M. McNaney. «Mais l’objectif est de le faire de manière cohérente et approfondie, et d’encadrer (le dépistage) avec les mesures de quarantaine.»