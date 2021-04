COVID-19: 21 nouveaux décès au Québec dans les dernières 24 heures

THE CANADIAN PRESS IMAGES/Graham Hughes

21 nouveaux décès ont été enregistrés de lundi à mardi, et six autres avant le 8 juin.

Les plus récentes données font état de 92 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 54 146.

Le nombre d’hospitalisations a chuté à 718, en recul de 53, et on comptait 77 personnes aux soins intensifs, une diminution de 5.

40 infections se sont ajoutées dans la région de Montréal, pour un total de 26 757, 10 à Laval (5686), 2 dans Lanaudière (4132), 15 dans les Laurentides (3201) et 18 en Montérégie (7628).

Les autres développements de la journée

La Société de transport de Laval rend disponible pour sa clientèle un outil qui fournit une prévision du nombre de passagers qui seront à bord de ses autobus. L’outil fournit l’achalandage estimé, non seulement à l’embarquement, mais tout au long du trajet; il s’agirait d’une première au Canada. L’outil permettrait aux clients de prendre des décisions plus éclairées selon leur niveau de confort quant à l’achalandage et à la distanciation à bord.