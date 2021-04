Couvre-feu: la logique de Legault pour refuser une exemption aux itinérants passe mal

«Si on mettait dans le règlement le fait qu’un itinérant ne peut pas recevoir de contravention, n’importe qui pourrait dire qu’il est itinérant.», a fait valoir le premier ministre du Québec, en détaillant sa réflexion sur le sujet. Il a également réitéré sa confiance dans le jugement des policiers face à cette situation délicate.

#COVID19 Couvre-feu : François Legault n’entend pas donner d’exception aux sans-abri, et dit plutôt avoir confiance dans le bon jugement des policiers pour ne pas les cibler indûment. #coronavirus pic.twitter.com/keHSicT0vA

Parmi les nombreuses réactions, on notera d’abord que le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois et le libéral Enrico Ciccone ont eu la même réaction. Ce qui n’arrive pas tous les jours, encore moins quand ladite réaction est un simple émoji.

L’énoncé de la pétition lancée le 12 janvier note entre autres «qu’appliquer aux personnes en situation d’itinérance le couvre-feu de 20 heures à 5 heures est irréaliste et aggravera une problématique de criminalisation déjà inacceptable pour des personnes parmi les plus vulnérables de notre société». Au moment d’écrire ces lignes, plus de 12 000 signatures avaient été amassées.