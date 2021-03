Un des aspirants à la chefferie du Parti québécois (PQ) se désole du désintérêt de certains grands médias pour la course en cours dans cette formation et propose donc de doubler le financement public de Télé-Québec.

Il s’inquiète qu’un réseau public financé par les contribuables «couvre davantage» ce qui se passe aux États-Unis et dans les autres provinces: cela pose un «problème démocratique» et cela «biaise les débats», a-t-il expliqué.

«Je suis un peu scandalisé. Les chaînes d’information en continu publique comme RDI présentent un débat de chefs du Nouveau-Brunswick, mais on ne présente pas des débats sur l’avenir du Québec. Il y a des émissions sur les primaires américaines, républicaines et démocrates, ou sur le fait que le service postal des États-Unis est problématique pour les prochaines élections. Après on nous dit qu’il n’y a pas d’américanisation. Je regrette, il en y a une et c’est un problème.»