Course à la direction du PQ: PSPP officialise sa candidature jeudi

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

QUÉBEC — Il y aura officiellement une course à la direction du Parti québécois (PQ), un duel à tout le moins: Paul St-Pierre Plamondon déposera jeudi les 2000 signatures requises pour valider sa candidature.

Cette campagne à la direction du PQ sera «fondamentale», estime M. St-Pierre Plamondon, parce que «l’avenir du parti est en jeu» et en dépend.

«C’est la croisée des chemins, a-t-il expliqué en entrevue téléphonique. Dans d’autres courses, on pouvait dire que le Parti québécois allait revenir au pouvoir (dans l’alternance du bipartisme traditionnel). Maintenant, on sait que le PQ ne peut pas demeurer à 15 pour cent (dans les sondages), soit il remonte ou soit il descend. Qui est en mesure de rebâtir le Parti québécois et relancer dans l’espace public l’idée fondamentale du parti, l’indépendance du Québec?»