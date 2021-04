Course au PQ: les jeunes ont confiance en Sylvain

La déclaration de principe que nous avons adoptée pose comme impératifs la liberté, la justice et l’équité, le nationalisme comme une valeur d’ouverture et d’inclusion et fait de la protection de l’environnement un pilier de l’identité nationale. Parce qu’il a participé à sa rédaction et parce que son programme reflète le plus fidèlement ses principes, il nous apparaît évident que le candidat incarnant le mieux la refondation est le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault.