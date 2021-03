Course à la direction du PLQ: Marwah Rizqy renonce

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

QUÉBEC — Après Gaétan Barrette la semaine dernière, au tour de la députée libérale Marwah Rizqy de renoncer à se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ ).

Elle se range plutôt en faveur du nouveau venu dans la course, Alexandre Cusson , maire de Drummondville et ex-président de l’ Union des municipalités du Québec (UMQ) .

Ce faisant, Mme Rizqy est la première du caucus libéral à lui apporter son appui et fait donc bande à part par rapport à plusieurs élus libéraux de la région métropolitaine qui soutiennent plutôt une autre prétendante, la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, Dominique Anglade .

Reconnue pour son franc-parler, Marwah Rizqy, élue il y a à peine un an députée de Saint-Laurent, était pressentie pour faire le grand saut et avait laissé entendre qu’elle était intéressée. Finalement, elle a fait savoir, lundi, que ce n’était pas à titre de cheffe qu’elle pourrait le mieux contribuer au renouveau de son parti, selon ses mots.

Dans une déclaration publiée dans sa page Facebook, la fiscaliste et juriste de formation a indiqué qu’elle était arrivée à cette conclusion après une réflexion sérieuse.

«Je désire m’investir sur le plan des idées et joindre une nouvelle génération de libéraux progressistes, écrit-elle. Je me réjouis de voir une personne comme Alexandre Cusson considérer se porter candidat à la chefferie. Je vois en lui un leader en mesure de rassembler notre formation politique et d’offrir aux Québécois une vision ambitieuse pour l’avenir de notre nation. M. Cusson pourra compter sur mon appui ainsi que celui de plusieurs membres de mon équipe s’il décide de se lancer dans la course.»