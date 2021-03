Cours en ligne pour tous les enfants: un juge refuse la mesure d'urgence

Ils ne contestent pas la rentrée scolaire en personne et ne demandent pas que tous les enfants du Québec soient forcés de suivre leurs cours en ligne: ils demandent juste au ministère de l’Éducation d’offrir l’option à ceux qui la souhaitent. Cette possibilité existe d’ailleurs en Ontario. Pour eux, la demande est urgente car la rentrée scolaire a déjà eu lieu: s’ils gardent leurs enfants à la maison sans billet médical, ils risquent de ne plus avoir leur place dans leur école quand ils voudront la réintégrer.

Ils ont notamment plaidé que le décret du gouvernement sur la rentrée scolaire est inconstitutionnel car il contrevient à l’article 7 de la Charte des droits et libertés qui protège le droit à la vie et à la sécurité. Ils ont de plus invoqué divers motifs au soutien de leur demande dont le fait que les règles pour les exemptions médicales sont trop restreintes et arbitraires et que les mesures sanitaires dans les écoles sont inadéquates.