Reprise des cours de conduite dès lundi

QUÉBEC — Les cours de conduite et les activités de l’École nationale de police du Québec (ÉNPQ) pourront reprendre à compter de ce lundi 15 juin dans une nouvelle étape du plan de déconfinement annoncée par le gouvernement.

Par voie de communiqué, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale Jean Boulet a confirmé la reprise «des activités de formation menant à une qualification». L’annonce ne fait toutefois mention que des cours de conduite et de la formation des policiers.

Des consignes particulières devront être respectées afin de prévenir la propagation du coronavirus. Le véhicule du client devra être désinfecté avant et après l’examen; une housse de plastique devra être placée sur le siège de l’évaluateur; et celui-ci devra porter un masque et des lunettes protectrices.