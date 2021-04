zz/KGC-03/STAR MAX/IPx

Le Cirque du Soleil met à pied temporairement 95 % de ses employés, pour un total de 4679 travailleurs.

Cette décision a été prise en raison de la pandémie de la COVID-19, qui a forcé le Cirque à annuler tous ses spectacles, partout dans le monde.

Ces compressions prennent effet immédiatement, indique l’organisation, qui précise que la décision a été “extrêmement difficile”, mais “nécessaire afin de stabiliser l’entreprise en prévision de l’avenir”.

“En raison de la crise sanitaire, les villes et les pays où l’entreprise se produit ont décrété de façon unanime la fermeture des lieux de rassemblement publics accueillant plus de 250 personnes. Le Groupe Cirque du Soleil a donc été contraint de suivre les recommandations des autorités gouvernementales et conséquemment de procéder à une interruption des activités sans précédent”, explique-t-on dans le communiqué.

Lorsque la crise a commencé, le Groupe Cirque du Soleil comptait 44 productions.

“C’est le jour le plus éprouvant de l’histoire du Groupe Cirque du Soleil. Nous sommes profondément attristés par les mesures “drastiques” prises aujourd’hui, puisque ces mises à pied temporaires touchent de nombreuses personnes dévouées qui travaillent fort. Malheureusement, cette décision constitue notre seule solution alors que nous sommes contraints à nous positionner pour traverser cette tempête et nous préparer à d’éventuelles réouvertures”, a affirmé le président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, Daniel Lamarre.

Le Cirque indique que certaines mesures ont été mises en place pour apporter un soutien aux employés qui ont été mis à pied temporairement, notamment le paiement des jours de vacances restants au dossier de l’employé, le maintien de la couverture d’assurances pour la période de mise à pied temporaire et l’accès au programme d’aide aux employés.