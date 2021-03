Un couple canadien coincé en Inde à cause de la pandémie a été assassiné

suman bhaumik via Getty Images

Un couple de retraités coincés en Inde en raison de la pandémie de COVID-19 a été tué et volé avant de pouvoir prendre un vol pour le Canada.

M. Rathore a indiqué que Kirpal Minhas, âgé de 67 ans, et son épouse Davinder, âgée de 65 ans, se sont rendus dans la région du Punjab, dans le nord de l’Inde, en novembre pour vérifier l’état de logements qu’ils possédaient là-bas.

Les deux fils du couple résident aux États-Unis – l’un à Austin, au Texas et l’autre à New York – et leurs deux filles résident dans le nord-est de Calgary. Le couple vivait avec l’un d’eux.