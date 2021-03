Costco: une femme qui a chuté sur un plancher mouillé obtiendra plus de 150 000$

J. Michael Jones via Getty Images

J. Michael Jones via Getty Images

Costco devra payer plus de 150 000 $ à une femme qui a chuté sur le plancher mouillé de son magasin de Boucherville et qui a subi une déchirure complète des tendons de l’épaule droite.

L’accident s’est produit le 5 septembre 2014. Ce jour-là, en fin de journée, a lieu un violent orage. La pluie cesse quelques instants avant que Gisèle Pominville, âgée de 57 ans, et son conjoint n’arrivent au magasin Costco.

Elle n’a le temps de faire que quelques pas et chute dans l’entrée du magasin.

Le personnel lui prête rapidement assistance. Mme Pominville est sonnée et rapporte d’importantes douleurs à l’épaule et au cou.

Son conjoint arrive près d’elle, s’agenouille et place sa main sous sa tête. Il affirme qu’elle a les cheveux mouillés et qu’une lisière d’eau est visible entre ses jambes. Lorsqu’il se relève, il remarque que son propre avant-bras, ses genoux et sa main sont mouillés. Il précise que le sol était humide.