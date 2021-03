Coronavirus: les voyageurs en provenance d'Iran invités à s'isoler volontairement

Affaires mondiales Canada a haussé le niveau d’alerte pour l’Iran. Les voyageurs doivent éviter tout voyage non essentiel dans ce pays. Des avertissements similaires sont aussi en place pour le nord de l’Italie et certaines régions de la Corée du Sud.

L’Ontario a signalé lundi trois nouveaux cas du coronavirus, pour un total de 18 dans cette province. Le total de cas au Canada s’élève à 27, dont huit en Colombie-Britannique et un au Québec. On ne déplore aucun décès au Canada.

Une vague de nouveaux cas

L’Iran a confirmé 1501 cas d’infection et 66 décès, mais plusieurs observateurs croient que le nombre réel est plus important, car le bilan officiel a augmenté de plus de 250 % en seulement 24 heures. L’Égypte ne compte que deux cas de maladie au COVID-19 déclarés publiquement. En Chine, près de 80 000 personnes ont été infectées et plus de 2800 en sont mortes.