Coronavirus: annulez ou reportez tous voyages non essentiels hors du Canada

holgs via Getty Images

Le Canada interdit ses ports à tous les bateaux transportant plus de 500 personnes, jusqu’au 1er juillet.

Devant tous les inconvénients que ces mesures et les décisions des provinces et des villes créent, Ottawa annoncera la semaine prochaine un plan de relance de l’économie et une série de mesures fiscales pour faciliter la vie aux citoyens en temps de pandémie.