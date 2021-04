Coronavirus: Sydney ferme la célèbre plage de Bondi Beach

Xinhua News Agency via Getty Images

Ce lieu qui attire des touristes du monde entier, en plus des habitants de la plus grande ville australienne, accueillait la foule habituelle pour le week-end, selon des photos publiées sur les réseaux sociaux, qui ont provoqué un vaste débat national.

«Ce qu’on a vu ce matin ici sur Bondi Beach, c’était le comportement le plus irresponsable de la part d’individus dont nous ayons été témoins jusqu’ici», a déclaré à la presse le ministre de l’Intérieur de Nouvelle-Galles du Sud, David Elliott.

L’Australie, qui compte près de 1 000 cas de la maladie (Covid-19), a interdit les rassemblements de plus de 500 personnes.

Si l’Australie a fermé ses frontières à tout étranger non résident, le premier ministre libéral Scott Morrison s’est refusé à ordonner une fermeture des commerces non essentiels, bars et restaurants, ou encore un confinement de la population, comme l’ont décrété d’autres pays du monde.