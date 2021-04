BalkansCat via Getty Images

La Société de transport de Montréal (STM) et la Société de transport de Laval (STL) réduiront dans les prochains jours le nombre de passages d’autobus et de métro pour s’ajuster à la baisse d’achalandage provoquée par la pandémie de COVID-19 .

Au cours des dernières semaines, l’achalandage a baissé de près de 75% dans son réseau d’autobus et de plus de 80% dans le métro. Et tout indique que la baisse est appelée à s’accentuer en avril, alors que les autorités resserrent les mesures de distanciation sociale pour éviter la propagation du coronavirus.