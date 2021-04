Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

ASSOCIATED PRESS Photo/Andre Penner

Europe: plus de 2,5 millions de cas

Avec au moins 2 500 091 cas, pour 192 158 décès, l’Europe reste le continent le plus touché par la pandémie même si c’est désormais en Amérique latine que la maladie progresse le plus rapidement.

Plus de la moitié des contaminations sont enregistrées en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles samedi.

Plus d’un million de cas au Brésil

Le Brésil a dépassé vendredi le seuil symbolique du million de cas de contaminations, seulement franchi auparavant par les États-Unis , signe que l’épidémie n’est toujours pas contrôlée dans le plus grand pays d’Amérique latine.

Après un record de 54.771 nouveaux cas en une journée, le pays enregistre 1 032 913 contaminations et approche du cap des 50 000 morts.

Près de 460 000 morts

Au total, plus de 8 680 640 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 119 130 décès, suivis du Brésil (48 954), du Royaume-Uni (42 461), de l’Italie (34 561) et de la France (29 617).