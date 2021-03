Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

ASSOCIATED PRESS Photo/Rodrigo Abd

ASSOCIATED PRESS Photo/Rodrigo Abd

Près de 400 000 morts

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 109 802 décès pour 1 920 061 cas officiels. Viennent ensuite le Royaume-Uni (40 465 morts), le Brésil (35 930 morts), l’Italie (33 846 morts) et la France (29 142 morts).

La pandémie a infecté plus de 6,9 millions de personnes (il s’agit du nombre de cas diagnostiqués, qui ne reflète qu’une fraction du nombre réel de contaminations), dont plus de trois millions sont aujourd’hui considérées comme guéries.

Pérou: pénurie d’oxygène

Le Pérou, second pays le plus touché d’Amérique latine avec plus de 5 000 morts, manque d’oxygène médical. Le système hospitalier est en grande fragilité face aux 9 500 malades hospitalisés.